Declarações de Sérgio Conceição após o triunfo em Tondela, por 3-1, em jogo da nona jornada da Liga Bwin.

3-1 demorou a chegar: "Criámos algumas ocasiões para fazer o 3-1 mais cedo. Pareceu-me situação dúbia no início da segunda parte, uma mão do Tondela, tivemos [outras situações do] Luis Díaz e mais uma ou outra situação e podíamos ter fechado o jogo mais cedo."

Entradas de Fábio Vieira e Sérgio Oliveira: "[foi para] Dar ao meio-campo a qualidade na posse e circulação de bola, com o Sérgio. Com o Fábio, definição. Com o Fábio definirmos de uma forma diferente. Tem essa qualidade e foi através de um passe dele que fizemos o golo. Fui mexendo consoante o que achava que era necessário fazer. Obviamente que com tantas faltas da nossa parte, um lance de bola parada podia ser perigoso, mas foi um resultado completamente merecido e justo, num jogo muito competente dos meus jogadores."

O que menos gostou? "Não gostei tanto de alguns jogadores irem com pitões de borracha para o jogo. Tive oportunidade de falar com os jogadores. Por isso é que saí zangado ao intervalo. A aderência ao relvado estava difícil."