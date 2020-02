"Na Luz, o balneário do FC Porto tinha calor excessivo e tresandava"

Paulo Baldaia, comentador portista no programa "Dia Seguinte", da SIC Notícias", garantiu que foi apresentada queixa ao delegado da Liga no jogo de 24 de agosto

A alegada existência de óleo no balneário utilizado pelo Benfica no Dragão, que impediu os encarnados de decorarem o espaço no clássico de sábado, motivou um esclarecimento por parte de Paulo Baldaia. Na qualidade de comentador afeto ao FC Porto no programa "Dia Seguinte", da SIC Notícias, o jornalista contou um episódio ocorrido no jogo entre as duas equipas da primeira volta do campeonato, na Luz, que terá sido reportado aos delegados da Liga.

"Liguei a perguntar se era verdade e disseram-me que o Benfica teve de dificuldades em entrar no Dragão, porque queria entrar muito antes e o FC Porto fez o mesmo que o Benfica fez ao FC Porto no dia 24 de agosto, que foi entrar três horas antes do jogo", começou por referir Baldaia, comentador nas edições de domingo d' O JOGO, antes de passar ao caso do balneário.

"Tiveram dificuldades em colar a papelada, mas não tinha lá mais nada. No dia 24 de agosto, o delegado da Liga foi chamado para ir ver o balneário do FC Porto na Luz, e a Liga pode desmentir-me se quiser, porque estava um calor excessivo e o Benfica alegou que havia um problema no ar condicionado. Mas era só no balneário do FC Porto. E cheirava mal; tresandava. É o que o Benfica faz", contou.

Entretanto, O JOGO confirmou junto do FC Porto que estas queixas foram feitas antes do Benfica-FC Porto junto dos delegados da Liga destacados para a partida e que estes estiveram no balneário para se inteirarem da situação e a poderem reportar.