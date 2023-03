 Marchesín: "Demonstrei ser o melhor guarda-redes de Portugal"

Guarda-redes do Celta de Vigo, que está a recuperar de uma lesão grave, lamenta ter falhado o Mundial'2022.

A recuperar de uma rotura do tendão de Aquiles, que coloca em causa o regresso à competição esta época, Marchesín deu uma entrevista à "Claro Sports" em que abordou a passagem pelo FC Porto.

"Estou feliz com o que consegui, demonstrei ser o melhor guarda-redes de Portugal", referiu o argentino, para quem falhar o Mundial do Catar foi "um duro golpe". "Via-me praticamente dentro, já que estava a jogar tudo no FC Porto antes de cair do onze sem explicações", lamentou.