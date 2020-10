Horas alucinantes no FC Porto: Nanú assegurado e uma mão cheia de transferências em curso

Alex Telles, Danilo, Tomás Esteves e Diogo Leite de saída; entradas iminentes de Nanú (Marítimo), Malang Sarr (Chelsea), Todibo e Rafinha (Barcelona)

Em poucas horas, confirmam-se as notícias de O JOGO sobre os movimentos do FC Porto no mercado, nomeadamente no que diz respeito a Nanú, marcador do terceiro golo do Marítimo, sábado, no Dragão, e a Tomás Esteves, lateral portistas que estará prestes a ser confirmado no Reading, da segunda liga inglesa.

Ainda sem detalhes no que diz respeito a verbas envolvidas, fontes ligadas aos processos garantem os dois movimentos, nomeadamente aquele que aponta para a apresentação, amanhã, do jogador de que faz qualquer posição no corredor direito dos insulares. o internacional da Guiné-Bissau, com 26 anos, há algum tempo que estava apontado ao Dragão.

Relativamente a Tomás Esteves, trata-se de um acordo de empréstimo, que também poderá ser oficializado entre hoje e amanhã.

Tudo no dia em que Alex Telles ruma a Manchester para fazer testes médicos no United e Diogo Leite é dado como certo, pela imprensa espanhola, no Barcelona, podendo os portistas receber, por empréstimo, o central francês Todibo e o médio brasileiro Rafinha Alcântara.

também por empréstimo deverá chegar ao Porto, antes de terça-feira, dia de fecho do mercado em Portugal, o central Malang Sarr, quadro do Chelsea. O defesa francês é apontado como sucessor de Alex Telles.

Tudo no dia em que o espanhol Toni Martinez, ex-Famalicão, foi oficialmente apresentado pelos azuis e brancos, e Danilo viajou até Paris, para fazer testes no Paris Saint-Germain, por quem deverá assinar.