Fran Navarro: "Taremi? A ideia que tenho é que o mercado não o afeta"

Do ataque à defesa, Fran Navarro só tem elogios para os novos colegas. Pepe e Taremi destacam-se.

O que tem a dizer sobre os novos companheiros de ataque?

-Somos mais fortes por termos avançados tão bons. A concorrência é saudável e faz com que cada um melhore a cada dia. O Taremi é um jogador extremamente inteligente, é mais do que um avançado. É criativo, desce para procurar jogo e junta golos e assistências. O Danny [Namaso] também tem essa inteligência, entrega a bola na perfeição e marca. O Evanilson, apesar de parecer mais baixo, é muito forte, ganha muitos duelos, é rápido e trabalha muito para a equipa. E depois há o Toni [Martínez], que conheço desde sempre. É muito bom. No ar é fortíssimo, rápido. Um goleador.