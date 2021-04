FC Porto caiu pela sétima vez nos "quartos" da Champions, em nove presenças

O FC Porto caiu pela sétima vez em nove presenças nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O FC Porto caiu esta terça-feira pela sétima vez em nove presenças nos quartos da principal prova europeia de clubes, ao vencer o Chelsea por 1-0, depois do desaire por 2-0 na primeira mão.

Numa eliminatória disputada em Sevilha, culpa da pandemia da covid-19, um tento do suplente iraniano Taremi, aos 90+4 minutos, foi esta terça-feira insuficiente para os dragões darem a volta ao 0-2 de quarta-feira, selado por Mount e Chilwell.

Desta forma, os dragões não conseguiram repetir o que haviam conseguido face aos dinamarqueses do Brondby, em 1986/87, e aos franceses do Lyon, em 2003/2004, rumo, nas duas ocasiões, ao título europeu.

O Chelsea junta-se, assim, aos colossos Bayern (1990/91, 1999/2000 e 2014/15), Manchester United (1996/97 e 2008/09) e Liverpool (2018/19), as outras equipas que tinham feito o FC Porto falhar as meias-finais.

Na primeira presença da sua história nos quartos, o FC Porto não teve facilidades para seguir em frente, uma vez que, após o 1-0 caseiro face ao Brondby - com um golo de Rabah Madjer, aos 71 minutos -, esteve a perder na Dinamarca.

Um tento de Per Steffensen, aos 36 minutos, empatou a eliminatória, para, aos 74, Juary qualificar os portistas. O argelino e o brasileiro seriam, depois, determinantes na final de Viena, ao marcarem os dois golos face ao Bayern (2-1).

Quatro anos depois, os dragões, ainda comandados por Artur Jorge, voltaram aos quartos e pareciam bem encaminhados para enganar novamente os bávaros, ao empatarem 1-1 na Alemanha, onde Domingos Paciência anulou, aos 65 minutos, o tento inicial de Manfred Bender, aos 30.

No Estádio da Antas, no Porto, o Bayern, letal no contra-ataque, logrou, no entanto, a vingança, ao ganhar por 2-0, com um tento de Christian Ziege, aos 19 minutos, e um segundo na eliminatória de Bender, aos 67.

Em 1992/93 e 1993/94, os dragões acabaram no top 8, mas, então, não havia quartos de final, a duas mãos, mas uma fase de grupos com dois grupos de quatro equipas. Na primeira edição, seguiu-se a final e, na segunda, as meias, às quais o FC Porto chegou, para cair fora face ao Barcelona (0-3).

A terceira aparição data, assim, de 1996/97, e o adversário foi o Manchester United, que resolveu a questão em Old Trafford, ao golear por 4-0, com tentos de David May, Cantona, Giggs e Andy Cole, para depois empatar a zero na Antas.

Três anos volvidos, o FC Porto voltou a chegar aos quartos e apanhou novamente o Bayern. O confronto começou em Portugal, onde Mário Jardel adiantou os portistas, aos 47 minutos, antes do compatriota Paulo Sérgio gelar as Antas, aos 80.

No Olímpico de Munique, Paulo Sérgio voltou a faturar, aos 15 minutos, tal como Jardel, que, em cima dos 90, fez o 1-1, que forçaria o prolongamento. Nos descontos, os bávaros conseguiram, no entanto, chegar ao 2-1, por Thomas Linke.

Depois de três eliminações consecutivas, o FC Porto enfrentou um adversário mais acessível nos quartos de 2003/04 e levou a melhor, sentenciando, praticamente, o Lyon em casa (2-0), com tentos de Deco e Ricardo Carvalho.

Em França, Maniche resolveu, em definitivo, a eliminatória logo aos seis minutos e ainda bisou, aos 47, depois de Peguy Luyindula empatar. Aos 90, Giovane Elber selou o 2-2 final.

Com os gigantes a cair como castelos de cartas, o FC Porto acabou, depois, por enfrentar o Deportivo, nas meias-finais, e o Mónaco, na final de Gelsenkirchen, e sagrou-se campeão europeu pela segunda vez.

Foi, então, preciso espera cinco anos por nova presença nos quartos, que aconteceu em 2008/09, com o velho conhecido Manchester United, que o FC Porto empatou (2-2) em Old Trafford, com tentos de Cristian Rodríguez e Mariano González, contra os de Wayne Rooney e Carlos Tevez.

A última palavra, no Dragão, foi, porém, de Cristiano Ronaldo, que, com um golão, logo aos seis minutos, que viria a valer um Prémio Puskas, apurou os red devils.

Seis anos volvidos, em 2014/15, o cliente foi, pela terceira vez, o Bayern e o FC Porto, com uma atuação soberba, ganhou em casa por 3-1, com dois golos de Ricardo Quaresma (três e 10 minutos, o primeiro de penálti) e um de Jackson Martínez (65), depois de Thiago Alcântara reduzir (28).

Mas, na Alemanha, só deu Bayern, que goleou os portugueses por inapeláveis 6-1, incluindo dois do polaco Robert Lewandowski.

Há dois anos, o FC Porto voltou a chegar aos quartos e não teve qualquer hipótese face ao Liverpool, que venceu por 2-0 em casa (Keita e Firmino) e por 4-1 no Dragão (Mané, Salah, Firmino e Van Dijk). De nada valeu o tento de Éder Militão.