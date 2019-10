Sérgio Conceição abordou o jogo com o Marítimo, que se disputa esta quarta-feira; e falou do peso de ser primeiro classificado após oito jornadas



Sobre o Marítimo: "Já tive uma primeira abordagem sobre o Marítimo e sobre as dificuldades do jogo. Sabemos que é, potencialmente, um adversário difícil. E sabemos que em termos anímicos, nos jogos contra os grandes, os jogadores transcendem-se. Já treinei equipas do valor do Marítimo, um clube que habitualmente é do primeiro terço da tabela classificativa, e nestas equipas há sempre individualidades muito interessantes. Espera-nos um Marítimo difícil, um jogo complicado há imagem do que sucedeu no passado. Vencemos nos dois últimos anos, mas antes disso o FC Porto esteve seis jogos sem vencer lá. Cabe-nos ter a ambição de querer manter o primeiro lugar e de ganhar o jogo.

A motivação de estar em primeiro: "O mais importante é estar no primeiro lugar em maio, isso é o mais importante. Influência sobre casa jogo, não tem, porque estejamos em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, seja qual for a classificação, temos a pressão de ganhar para manter ou melhor a classificação. A preparação de um jogo não tem que ver com a classificação".