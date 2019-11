" A Académica não deve estar preocupada. O Benfica tem sete jogos"

A Académica foi punida com um jogo à porta fechada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência dos incidentes ocorridos num particular com o Benfica, na pré-temporada

A Académica foi punida na sexta-feira com um jogo à porta fechada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido aos incidentes ocorridos no jogo de preparação com o Benfica, a 13 de julho último. O referido encontro com o Benfica terminou com a vitória das águias por 8-0 e ficou marcado por desacatos nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, durante os quais um adepto encarnado chegou mesmo a cair da bancada para a pista de atletismo do estádio.

Colocado perante esta notícia, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, começou por mostrar-se algo irónico no comentário. " A Académica não deve estar muito preocupada. O Benfica tem sete jogos em carteira para cumprir, dois aplicados pelo IPDJ e cinco pelo Conselho de Disciplina, nenhum está cumprido ou sequer perto disso. Perante isto, presumo que a Académica irá cumprir "à la longue" se alguma dia cumprir", disse esta terça-feira no Porto Canal.

"Não quero acreditar que haja uma justiça diferente para clube A e para clube B. De certeza foram encontradas infrações da Académica, como também do Benfica. Agora, é uma questão de paciência para ver se as penas serã executadas. A minha previsão é que a Académica continuará a jogar tranquilamente. Antes disso temos de ter os sete jogos o Benfica", concluiu.