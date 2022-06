Zié Ouattara está muito perto de reforçar o Portimonense

Zié Ouattara com a camisola do Vitória

Está em final de contrato com o Vitória de Guimarães

Em final de contrato com o Vitória de Guimarães, Zié Ouattara está muito perto de ser reforço do Portimonense. As negociações com o clube algarvio estão muito adiantadas, faltando ultimar detalhes, como por exemplo a duração do contrato, que deverá ser, no mínimo, de três épocas.

Depois de ter participado em 12 jogos da equipa principal do Vitória em 2020/21 - sob o comando de João Henriques -, o lateral-direito costa-marfinense não entrou nos planos de Pepa na época agora finda, tendo feito um jogo pela equipa B, orientada por Moreno, e 17 pela de sub-23.

Zié Ouattara chegou ao Vitória em 2017/18 para jogar nos sub-19 e em 2018/19, ainda júnior, foi promovido à equipa B, onde fez 11 jogos e 15 em 2019/20.