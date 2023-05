Yony González já disse adeus ao Portimonense

Avançado colombiano, que tinha rescindido com o Benfica em janeiro, participou em 16 jogos e fez uma assistência pelos algarvios

Yony González chegou em janeiro ao Portimonense, foi praticamente sempre titular (16 jogos), mas não vai permanecer no clube, apesar de ter mais uma época de opção. "Acabou a temporada e dou graças a Deus por esta linda oportunidade. Obrigado Portimonense, agora é pensar no que é melhor para a minha carreira e continuar focado", escreveu o colombiano nas redes sociais.

A SAD dos algarvios ainda equacionou avançar com a opção, mas resolveu depois libertar o avançado, que, segundo apurámos, pretende rumar a outras paragens. Yony, 28 anos, foi contratado pelo Benfica em 2019/20, mas nunca jogou pelas águias, tendo sido sucessivamente emprestado, até rescindir o contrato, precisamente antes de ingressar no Portimonense. Sob as ordens de Paulo Sérgio, não obstante a titularidade, fez uma assistência e não marcou golos.