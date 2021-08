Willyan Rocha é alvo de espanhóis e clubes alemães também na corrida

Apesar de o interesse estar a aumentar, o brasileiro concentra-se apenas no presente e reconhece o bom início de época a nível individual. Voltou à posição de central e sabe ter a confiança do técnico.

Willyan Rocha cumpre a terceira época ao serviço do Portimonense, mas pode estar de saída, atendendo ao interesse de vários clubes. A novidade é dada pelas recentes abordagens de espanhóis, que assim se juntam ao já antigo namoro de emblemas alemães.

O central brasileiro, 26 anos, chegou à liga principal com os algarvios, que o contrataram ao Cova da Piedade, e, desde então, tem sido sempre a subir. Com vínculo até 2023 e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, Willyan é agora o ativo que mais deve render no imediato, sobretudo a partir do momento em que esfriou, ligeiramente, a cobiça pelo goleador Beto.

Willyan começou bem a época e assinou o primeiro golo da equipa, frente à Académica, na Taça da Liga. Já no campeonato, brilhou em Guimarães, no triunfo por 1-0, e voltou a estar em bom plano frente ao Gil Vicente, apesar da derrota. "Estou satisfeito com o meu desempenho dentro do campo, sabendo que tenho a confiança do míster, que me colocou de novo a central, a minha posição original. Ajudo a equipa em todas as funções e até fui trinco na temporada passada, mas sou defesa e é aí que me sinto mais confortável", reconhece o brasileiro.

"O resultado da última jornada não foi o que imaginávamos. Queríamos obter os pontos da vitória, até porque jogávamos em casa, mas, infelizmente, não aconteceu. Agora, é tempo de voltar rapidamente aos triunfos, já em Tondela", no encontro marcado para domingo. Willyan assegura que está de corpo e alma nos alvinegros e prefere não comentar uma eventual saída que, a suceder, estará para breve.