Welinton despede-se do Portimonense: "Só tenho de agradecer"

Melhor marcador das duas últimas épocas termina contrato e não renovou

Welinton, o melhor marcador das duas últimas épocas, despediu-se do Portimonense, utilizando as redes sociais para deixar algumas palavras. O avançado brasileiro termina contrato, já partiu de férias, e, como O JOGO tinha adiantado, só muito dificilmente continuaria de alvinegro.

"Foi o último jogo da temporada, não da forma como gostaria, mas com o objetivo concluído. E também o meu último jogo com esta camisola, que só tenho de agradecer a Deus e a toda a gente deste clube pelo carinho e respeito ao longo destes anos ao serviço do clube. Sempre procurei ajudar da melhor forma. Obrigado Portimonense!", escreveu Welinton.