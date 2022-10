Welinton descansa no Portimonense a pensar na Liga

Em fase final da recuperação, avançado não deve reaparecer no jogo da Taça.

Welinton Júnior ainda não deve reaparecer no jogo de domingo, para a Taça de Portugal, com o Lank Vilaverdense. Afastado há dois jogos da competição (Vizela e FC Porto) devido a uma lesão no adutor da perna direita, o brasileiro terá assim mais tempo para recuperar por completo, até porque continua de fora do trabalho de grupo.

Os avançados do Portimonense, aliás, têm dado dores de cabeça a Paulo Sérgio, uma vez que antes de Welinton foi a vez de Yago estar entregue aos cuidados do departamento médico, e agora, no sábado passado, Bryan Róchez não foi a jogo devido a uma virose.

Para a deslocação ao Minho, o treinador dos algarvios tem, porém, algumas armas ao dispor, nomeadamente o citado Yago, o também jovem Ricardo Matos e, certamente, Róchez, que em princípio estará recuperado a tempo do problema que o afastou do jogo com os dragões.

Poderá ser, inclusive, uma boa oportunidade para Ricardo Matos somar minutos, atendendo à natureza do encontro e às indicações dadas pelo ex-Olhanense frente aos dragões. O Vilaverdense milita na Liga 3 e lidera a Série A, em igualdade pontual com o Varzim, mas, pese este bom arranque, o Portimonense assume o papel de favorito e Paulo Sérgio, mude ou não mude muito, terá sempre trunfos para seguir em frente na Taça de Portugal e estará também alerta para as muitas surpresas em que a competição é fértil.

Daí que não seja de esperar que o treinador mexa muito na equipa em relação ao jogo com o FC Porto.