Vânio deixa Loures e reforça sub-23 do Portimonense

O Portimonense continua a contratar jogadores para a equipa de sub-23, a maioria dos campeonatos portugueses, e, depois de Tigas, um avançado que alinhava no Vianense, é agora a vez de Vânio Almeida, defesa esquerdo, de 18 anos, que representava o Loures.

Os algarvios, de resto, têm colhido bons resultados com este tipo de contratações, em que o melhor exemplo é Beto, que jogava no Olímpico do Montijo e hoje está na Udinese e na Série A italiana.

Os sub-23 do Portimonense, que mantêm Thiago Coelho como treinador, só por volta do dia 5 de julho iniciam os trabalhos da nova época.