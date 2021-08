"V. Guimarães tem um banco de meter inveja a muita gente"

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a vitória por 1-0 no reduto do V. Guimarães.

Vitória com mérito: "Fizemos uma alteração estratégica ao intervalo, porque a nossa posse estava a ser conseguida, mas muito baixa no terreno. Receei pedir ao Filipe Relvas que jogasse como lateral, porque poderia ser prejudicial para o desempenho dele. Na segunda parte, criámos confusão ao Vitória, colocando o Filipe Relvas nas costas dos extremos do Vitória. O forte deles não é posicionarem-se bem no corredor. A posse deu mais confiança à equipa. Tivemos mérito nos três pontos."

Parabéns à equipa: "Fomos muito organizados sem bola. Para primeiro jogo do campeonato, com este calor que se fez sentir, dou os parabéns à equipa. É uma vitória importante contra um dos clubes grandes de Portugal. Tem muitos jogadores, muita qualidade, com um banco de meter inveja a muita gente. Isso dá muito mérito à vitória do Portimonense. Quisemos sempre discutir o jogo. É um daqueles jogos que poderia dar qualquer um dos três resultados. Nenhuma equipa merecia perder. O resultado não faz justiça ao que o Vitória fez na partida, e isso dá ainda mais sabor a esta vitória."

Segredo para vencer: "O segredo [para a vitória] foi o trabalho e a concentração ao longo dos 102 minutos de jogo. Em momentos, tivemos de saber sofrer. A equipa teve capacidade para discutir o jogo nos momentos seguintes."