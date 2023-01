Unión Magdalena anuncia Hinojosa como reforço do Portimonense

Extremo colombiano, bem como os outros reforços Lucas Alves e Maurício Júnior, são esperados por estes dias em Portimão

Roberto Hinojosa foi confirmado como reforço do Portimonense pelo próprio clube colombiano onde atuava, o Unión Magdalena, que, como já foi anunciado por O JOGO, o empresta aos algarvios até final desta época, com opção de compra. A SAD, com cautela, referira "pequenos detalhes" que faltava resolver, mas agora o negócio está concluído.

Hinojosa é um extremo, de 23 anos, que pode ocupar outras posições no meio-campo ofensivo, e é esperado em Portimão nos primeiros dias da próxima semana.

Antes dele, já neste fim de semana, vão chegar os brasileiros Lucas Alves e Maurício Júnior, ontem também anunciados como reforços.

Até à data, o Portimonense garantiu cinco reforços neste mercado de inverno: o guarda-redes Matheus Nogueira, os centrais Wagner e Lucas Alves, o médio Maurício e o avançado colombiano Hinojosa.