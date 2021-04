Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, deixou elogios Luquinha após a vitória em casa do Nacional.

Luquinha, médio brasileiro de 20 anos, estreou-se a marcar na Liga NOS, na goleada (5-1) do Portimonense em casa do Nacional. Depois do encontro, Paulo Sérgio, treinador da equipa algarvia, deixou elogios ao jogador.

"O Luquinha consegue dar coisas diferentes a esta equipa. Sem dúvida. Conhecemos bem o menino que está ali. Tirámo-lo dos sub-23 há pouco tempo. Acredito que é um miúdo com um futuro brilhante. Tem coisas do Deco e tem coisas do Otávio, passe a comparação. Lembro-me que quando o Deco chegou a Alverca tinha este tipo de características", comparou o técnico.

"Tem muito trabalho pela frente, mas tem um talento acima da média. Há jogos que são melhores para ele do que outros, mas ele não tem de jogar os jogos todos. Tem de jogar os jogos que eu acho que são bons para ele. Mas tem um futuro brilhante, com coisas boas", completou.

Luquinha leva 18 jogos realizados pela equipa principal do Portimonense esta temporada. Chegou ao Algarve na época passada, oriundo do Londrina, do Brasil.