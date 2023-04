Um "dejá vu" no Portimonense: seis jogadores estão à bica

Na época passada, em circunstâncias similares, Paulo Sérgio "poupou" mais de meia equipa e saiu goleado. Desta vez com um plantel mais equilibrado, os algarvios não correm tantos riscos de ficarem limitados. Relvas, Ouattara, Seck, Yago, Rui Gomes e Diaby são os jogadores "ameaçados".

O Portimonense tem seis jogadores em risco de suspensão e ficou inevitável a alusão ao jogo da época passada, quando, em circunstâncias similares, Paulo Sérgio "poupou" mais de meia equipa e saiu do Dragão vergado a uma goleada de 7-0. Na altura, o treinador do Portimonense tinha alguns jogadores castigados (Welinton, Willyan e Lucas Possignolo) e outros "à bica" (Pedrão, Relvas, Luquinha e Angulo) e optou por guardar várias armas para a batalha seguinte. A medida foi muito contestada, originou mesmo um processo, mas, uma semana volvida, os algarvios venceram o Moreirense (1-0), carimbaram praticamente a permanência, e Paulo Sérgio saiu por cima...

A história nunca se repete, dizem alguns livros, e, neste caso, deve mesmo ser assim. Os jogadores em risco são Relvas, Ouattara, Seck, Yago, Rui Gomes e Diaby, mas, desta feita, o técnico dos algarvios dispõe de muitas mais opções e até é de prever que daquele sexteto apenas uma reduzida parte aponte ao onze titular. Ou seja, se, porventura, algum destes elementos for castigado, não faltam alternativas no plantel para Paulo Sérgio apresentar uma equipa capaz na ronda seguinte, na receção ao Rio Ave.

Acresce que a situação da presente época é mais favorável, uma vez que o Portimonense tem dez e onze pontos de avanço sobre os três últimos classificados. O facto de somar derrotas e não marcar golos nas quatro derradeiras rondas, todavia, é um sinal de alarme. Resta saber, na circunstância, o que Paulo Sérgio terá na manga.

Repetentes de outubro só deverão ser os defesas

O Portimonense será muito diferente daquele que, em outubro, recebeu e perdeu com o FC Porto. É possível que se repita apenas a titularidade do guarda-redes Kosuke e dos defesas Moufi, Pedrão e Relvas. No meio-campo alinharam Ewerton, que rumou ao Japão, Luquinha, agora "de castigo", e Paulo Estrela, que não tem sido opção. No ataque, Yago e Rui Gomes devem começar no banco. A referência ofensiva, Welinton, falhou os dois últimos jogos com os dragões na época passada por estar castigado e na atual por se encontrar lesionado. Amanhã, é trunfo.