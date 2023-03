"Um adepto gritava mais e ofendia-me. Amanhã cruzamo-nos aí e pode dar mau resultado..."

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota com o Vizela, por 1-0, na 25.ª jornada da Liga Bwin.

Frustração: "Os números explicam bem o que foi o jogo, daí esta angústia, esta frustração. Tanto tempo, desde os 19 minutos reduzidos a dez, [e] acabámos o jogo com um número considerável, a mais, de remates do que o adversário. Entrámos muito fortes, criámos muitas complicações ao Vizela até ao momento da expulsão, o que valoriza o que a equipa fez. Porque o Vizela é uma excelente equipa de futebol e tem-lo provado ao longo do campeonato. Nós não lhe demos qualquer hipótese, entrámos fortíssimos."

Expulsão: "E depois jogámos tanto tempo reduzidos a dez, num lance [da expulsão] precedido de uma falta sobre o Yony [González], na minha opinião, que podia ter evitado aquele lance do [Pedro] Sá. Para depois, aos 95 minutos, ir perder o jogo com um lance infeliz do Seck, de autogolo [Liga atribuiu golo a Raphael Guzzo]."

Ingratidão: "É muito ingrato para aquilo que o grupo trabalhou, para aquilo que o grupo fez. Mas o espírito está ali, a capacidade está lá. Penso que, apesar do resultado, demos uma imagem muito forte daquilo que podemos ainda vir a fazer neste campeonato."

Ofensas: "Houve um adepto que, particularmente, gritava mais do que os outros e me ofendia. Tem todo o direito de gritar para me mandar embora. Agora para me ofender, nos olhos, tem de ter um pouco de cuidado, porque a gente amanhã cruza-se aí e depois pode dar mau resultado."

Leia também Liga dos Campeões Críticas ao Inter: "FC Porto merecia passar" e "Benfica é muito melhor, assusta todos" Apesar de satisfeito com a passagem do Inter aos quartos de final, Antonio Cassano defende que seria mais justo ter sido o FC Porto a seguir em frente. E, além disso, que a equipa de Milão será eliminada pelo Benfica, que joga "muito melhor".