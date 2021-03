Treinador do Portimonense pede "competência e soluções" para vencer o Tondela

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense

Redação com Lusa

Paulo Sérgio fez a projeção do embate da formação algarvia frente ao forasteiro conjunto beirão, relativo à Liga NOS. As duas equipas estão separados por apenas quatro pontos

O treinador Paulo Sérgio pediu, esta quinta-feira, "competência e soluções para encontrar o caminho da baliza"aos jogadores do Portimonense, a fim de vencerem na receção ao Tondela, no próximo sábado, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS.

"Temos de continuar a ser uma equipa assertiva no que são as nossas potencialidades e capacidades de circulação e no momento da perda [da bola], mas temos de encontrar soluções para procurar o golo, porque são os golos que dão pontos", disse o treinador, em conferência de imprensa.

Na antevisão à partida da 22.ª ronda do campeonato, o técnico indicou que o trabalho efetuado durante a semana incidiu sobre "as dificuldades que a equipa enfrentou com o Marítimo [0-0], em encontrar os caminhos para a baliza".

"Vamos agora defrontar uma equipa muito competente e bem organizada, mas temos de encontrar o caminho da baliza, o que não conseguimos no jogo anterior", apontou.

Na opinião de Paulo Sérgio, a equipa do Tondela, além da capacidade organizativa que evidencia em campo, é "muito perigosa em transição, com bons executantes", entre eles Salvador Agra ou Jhon Murillo.

"Reconhecemos as capacidades que o Tondela apresenta em termos de organização, sendo uma equipa que sabe o que faz no terreno, muito bem organizada e para a qual temos de estar preparados", destacou.

Para o técnico da formação algarvia, o Portimonense parte para o jogo com um objetivo bem definido: "Trabalhar muito na busca dos três pontos" no Estádio Portimão.

O treinador recordou que a equipa do sul de Portugal tem um modelo de jogo "com ideias muito claras e definidas e que não muda semana a semana, independentemente dos resultados"

Paulo Sérgio adiantou que vai ter de fazer alterações no setor defensivo, devido ao impedimento do defesa central Lucas Possignolo em jogar, ao lesionar-se no encontro da jornada anterior da Liga NOS, frente ao aflito Marítimo.

O defesa Lucas Tagliaepietra, lesionado, e o médio Lucas Fernandes, que continua em trabalho de reabilitação, após uma intervenção cirúrgica ao joelho direito, são também ausências para a receção ao Tondela.

O Portimonense, 13.º classificado com 20 pontos, recebe o Tondela, nono classificado com 24 pontos, no próximo sábado, às 15h30, no Estádio Portimão, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS.