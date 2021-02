Theodoro Fonseca mostrou-se especialmente crítico do lance do penálti que permitiu ao Braga a reviravolta no marcador, bem como a vitória final por 2-1.

Após a derrota do Portimonense, por 2-1, na 17ª jornada, Theodoro Fonseca, o acionista maioritário da SAD, disse a O JOGO, à saída de Braga, estar "cansado de tanta hipocrisia", ameaçando "parar de investir e, quem sabe, deixar o futebol português".

Theodoro Fonseca mostrou-se crítico da arbitragem de Rui Costa, especialmente do lance do penálti que permitiu ao Braga a reviravolta no marcador, bem como a vitória final por 2-1. Mais tarde, na rede social Instagram, o acionista foi mais duro no tom: "É melhor sair do circo e deixar os palhaços a fazer o show deles", pode ler-se numa mensagem publicada num Instastory.

"Não partilho de 'se não pode com eles, junte-se a eles'... Não sou hipócrita e tenho amor próprio, não posso conviver com a hipocrisia e injustiça destes seres. Melhor sair do circo e deixar os palhaços a fazer o show deles. Deus já me deu tudo o que mereço dentro deste cenário. Agora, seguir outro caminho... A hipocrisia, falsidade e traições não fazem parte da minha essência. A minha essência é a honestidade... Triste filme sem final feliz", publicou.