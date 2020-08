Paulo Sérgio deixa palavra especial aos adeptos, cujo apoio o ajudou a tomar a decisão de renovar por duas épocas

"Trabalho em qualquer lado, mas sinto-me mais feliz onde sou desejado", disse Paulo Sérgio a O JOGO a propósito da renovação de contrato com o Portimonense, aproveitando para salientar o apoio que recebeu desde a primeira hora, quer dos responsáveis da SAD quer dos adeptos. "O que se passou no final do último jogo deixa marcas. Apesar de a equipa, nessa altura, estar condenada à descida, os adeptos foram até ao Centro de Treinos e pediram a minha continuidade. Teve muito peso e ajudou-me a tomar a decisão", conta o treinador. "Este tipo de relação, quase sempre, depende dos resultados, mas, neste caso, o meu trabalho foi reconhecido, o que me deixa orgulhoso. Prometo a mesma dignidade e uma férrea vontade de honrar este emblema."

O treinador reconhece que o quadro se alterou, aludindo à permanência na I Liga, mas as expectativas são as mesmas e passam por dignificar o futebol e o clube, já com o foco num bom campeonato

Paulo Sérgio, que renovou por duas temporadas, revela ter chegado a acordo "logo 24 horas após o último jogo, independentemente de saber se iríamos jogar na I ou na II Liga". Aliás, logo depois do 2-0 ao Aves, o técnico admitiu que não se via "a treinar na II Liga, mas com esta gente... quero recolocar o Portimonense no lugar onde merece estar, por direito próprio". A desclassificação do V. Setúbal, já se sabe, permitirá aos algarvios permanecer entre os grandes. "O quadro alterou-se, mas as expectativas são iguais, ou seja, quero dignificar a profissão que desempenho e focar-me ao máximo no trabalho e na época que aí vem. Não há muito tempo para repouso. Temos de preparar as coisas um bocado à pressa, mas vamos fazê-lo da melhor maneira possível, com a ideia de rubricar um bom campeonato."



O plantel volta aos treinos no final da primeira quinzena deste mês e Paulo Sérgio deve regressar dentro de dias a Portimão, tendo em mãos, em sintonia com a SAD, o processo de constituição do grupo. "O núcleo duro tem contrato? Sim, vamos manter muitos jogadores e procurar reforços para os lugares onde estamos mais deficitários. Ao fim e ao cabo, é o que fazem todas as equipas, e nós não somos exceção." A receita para 2020/21 até está já delineada: "Queremos dar continuidade ao trabalho desenvolvido, para fazer um campeonato digno, ambicioso e com qualidade de jogo. E, claro, que os adeptos se orgulhem de nós", remata o treinador.