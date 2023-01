"Temos de olhar para dentro e alterar imediatamente este tipo de situações"

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota no terreno do Boavista (4-2), em jogo da 18.ª jornada da I Liga, disputado este domingo no Porto.

Análise: "Hoje tivemos um primeiro tempo competitivo, adulto, sério. No segundo tempo, após sofrer, desorganizámo-nos completamente, na busca do nosso golo de uma forma completamente anárquica, o que levou à construção do resultado que tivemos aqui hoje. Não pode acontecer, é sabido que talvez a confiança não esteja no seu melhor momento, mas podemos começar a fazer qualquer coisa. Foi isso o que aconteceu, a tentar resolver de qualquer maneira e a dar as costas de uma forma suicida."

Resposta não está a surgir dentro do campo: "A exigência e o trabalho não são diferentes, não estamos é a conseguir responder dentro de campo. Embora com maus resultados, fizemos alguns bons jogos não assim tão maus, mas nestes últimos dois [Arouca e Boavista]... Deixámos de funcionar como equipa e assim é muito difícil."

O que o Portimonense tem de mudar para voltar a ser a equipa do início da época? "Temos de olhar para dentro, tem de se pensar e alterar imediatamente este tipo de situações. [...] O que há a fazer neste momento é cada um consciencializar aquilo que está ou não a fazer bem e, como sempre, encarar o trabalho de forma séria, com um sorriso nos lábios e acreditar que amanhã vai ser melhor."