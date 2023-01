Filho do treinador do FC Porto estava no campeonato da Bélgica

Sérgio Conceição é reforço de inverno do Portimonense, tendo assinado contrato até junho de 2024. O lateral-direito, filho do treinador do FC Porto, estava desde o verão de 2022 na Bélgica, onde representava o RFC Seraing.

Regressa a Portugal depois de 23 jogos no clube belga, tendo aos 26 anos a oportunidade de estrear-se na Liga Bwin.