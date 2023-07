Sérgio Conceição está de saída do Portimonense

O jovem Guga e o brasileiro Formiga são agora os candidatos a ocupar a lateral direita do Portimonense

Sérgio Conceição não chegou a aquecer o lugar e está de saída do Portimonense, prevendo-se que possa vir a ser emprestado. O lateral direito chegou em janeiro, oriundo dos belgas do Seraing, e participou apenas em quatro jogos, sem conseguir destronar Moufi, o dono da posição. Agora, no arranque para 2023/24, não entra nos planos do treinador e está de saída.

A luta pela lateral direita, na circunstância, promete: o jovem Guga, que fez a formação no Alverca, está a ser "puxado" por Paulo Sérgio e, ao que O JOGO apurou, revela-se uma agradável surpresa nesta pré-época. Tem 19 anos e nos sub-23 dos algarvios fez 32 jogos, obtendo dois golos. O outro pretendente é o brasileiro Igor Formiga, reforço desta temporada, ex-Cruzeiro, 24 anos e ainda sem nenhuma aparição suscetível de avaliação.

Ainda sobre o plantel, Rui Gomes vai ser emprestado ao Tondela. O extremo participou em 34 jogos, com um golo e uma assistência, mas, na I Liga, foi titular apenas em oito ocasiões.