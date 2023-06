Sérgio Conceição e Ouattara num duelo em Portimão

Sérgio Conceição, jogador do Portimonense

São os dois candidatos a preencher a vaga de lateral-direito deixada pela saída de Moufi.

Com a saída de Moufi, titular indiscutível nas últimas épocas, a posição de lateral-direito no Portimonense vai ser palco de um duelo interessante, com Sérgio Conceição e Ouattara na luta pelo lugar, sem descurar, claro, a hipótese de, entretanto, chegar algum reforço.

Sérgio, aquisição de janeiro, fez apenas quatro jogos na reta final do campeonato, enquanto Ouattara alinhou em 22 e marcou um golo. Esta "vantagem" do marfinense, contudo, pode não passar de uma aparência, já que quando Paulo Sérgio der início aos trabalhos todos os jogadores partirão da estaca zero.