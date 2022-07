Seck reencontra a Roma: "O El Shaarawy é do meu tempo e ainda está no plantel"

Senegalês jogou na equipa que é agora de Mourinho, numa altura em que o plantel tinha Alisson, Mário Rui, De Rossi, Totti e Salah. Do seu tempo, resta El Shaarawy. O jogo de hoje entre os algarvios e a Roma vai permitir ao defesa reencontrar um clube onde cresceu do ponto de vista futebolístico e mental e conviveu com "grandíssimos jogadores".

Podia ser uma história de Astérix, mas não, é de Seck, o senegalês, reforço do Portimonense para esta época e que em 2016/17, quando foi contratado pela Roma, partilhou o balneário com atletas como Alisson Becker, Rudiger, Mário Rui, De Rossi, Dzeko, Totti e até um tal de Salah!

Hoje, por sinal, é dia de Portimonense-Roma (19 horas, em Albufeira), o que levou O JOGO a falar com o lateral esquerdo ex-Leixões. "Adquiri coisas muito positivas com essa experiência na Roma. É verdade que era bastante novo, mas lidei com grandíssimos jogadores e melhorei imenso, também, no aspeto mental", afirma Seck, 26 anos, que assinou contrato pelo Portimonense até 2025.

"O El Shaarawy é do meu tempo e ainda está no plantel da Roma. Andei pela equipa principal, mas depois fui emprestado, porque tinha poucos minutos. O futebol italiano é muito tático, em especial para os defesas, exigindo enorme concentração", prossegue Seck, que considera esta Roma de Mourinho muito competente. "Ganhou a Conference League, tem bons reforços e deve estar até mais forte".

Cedido a diversos clubes (Carpi, Empoli, Novara, Livorno) durante a ligação com os romanos, o lateral-esquerdo chegou, entretanto, ao Leixões, pelo qual brilhou na Liga SABSEG, até os algarvios o contratarem."É sempre um sonho atuar no escalão principal. É outra coisa, com belíssimos jogadores, enfim, é um desejo que estou a concretizar".

Do que já ficou para trás - particulares com Monaco, Birmingham e FC Porto - o senegalês não tem dúvidas de que os algarvios melhoram a cada jogo que passa. "A equipa está a responder bem e a adquirir ritmo e mais entrosamento. Faltam resultados positivos [duas derrotas e um empate até agora], mas é isso que vamos conseguir a curto prazo", garante Moustapha Seck, sem esconder que a tal vitória pode surgir esta tarde, frente aos romanos de Mourinho.