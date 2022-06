João Meira jogou com Seck no Leixões e destaca o seu poder de "explosão no último terço". Para o experiente central, este reforço dos algarvios precisa de "lapidar" o posicionamento defensivo, porque, de resto, tem capacidade suficiente para singrar no escalão maior entre os algarvios.

"Seck no Portimonense? É uma boa aposta, claro que sim", exclama João Meira, o experiente central, que, pelo Leixões, nesta última época, atuou ao lado do reforço dos algarvios. "Acredito que é uma escolha acertada, até porque, vendo o historial dos laterais esquerdos do Portimonense, o Seck encaixa perfeitamente nesse perfil".

Moustapha Seck é um jogador senegalês - tem também nacionalidade espanhola - de 26 anos que fez 35 jogos pelos matosinhenses (um golo e quatro assistências) e passou pelo futebol italiano, tratando-se, na circunstância, de um elemento experiente e com rodagem.

"É um lateral fisicamente poderoso, com bela capacidade de se envolver no jogo ofensivo da equipa, que, contudo, precisa de lapidar um pouco o aspeto defensivo, mas acredito que o vá fazer, de modo natural", vinca João Meira a O JOGO.

Com passagens pela I Liga, ao serviço de Belenenses e V. Setúbal, o central, de 35 anos, conhece bem os terrenos que Seck vai pisar, elogiando as suas características, nomeadamente a propensão ofensiva, sempre pelo corredor esquerdo, pois, enfatiza Meira, é "um canhoto puríssimo".

Expectante em relação ao que o ex-companheiro pode fazer no Portimonense, onde, naturalmente, a exigência é maior, Meira joga pelo seguro. "Se vai ter sucesso ou não... tudo dependerá dele", aludindo ao muito trabalho que Seck tem pela frente, já que "capacidade e força" fazem parte do seu cartão de visita. O lateral já está em Portimão desde o início da semana, cumprindo os habituais exames médicos.