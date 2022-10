"Se houver mais vermelhos destes não vamos ver jogos a acabar com 11 em cada lado"

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota em Vila do Conde, com o Rio Ave, por 1-0.

Golo no fim da primeira parte condicionou? "O golo condicionou, mas outras coisas condicionaram muito mais. Fizemos uma grande partida utilizando uma equipa jovem, que foi muito séria e concentrada. Cometemos um erro, acho que o único do Diaby, um médio adaptado a central. Tivemos a infelicidade dessa bola resultar em golo."

Cartão vermelho a Moufi: "O vermelho foi completamente despropositado. O Moufi nem avança, fixa o pé e há um ligeiro pisar. Se houver mais vermelhos em lances destes não vamos ver jogos a acabar com 11 [jogadores] para cada lado."

Penálti por assinalar: "Na segunda parte, tivemos de dar a bola ao Rio Ave e depois ficar à espera do nosso momento, através de combinações, e se não resultassem iríamos arriscar tudo. Houve, depois, o lance em que bola tocou na mão do jogador do Rio Ave, em que não assinalaram penálti, mas depois chamaram o árbitro para rever o lance nas imagens do VAR, o que me parece estranho."

Análise: "Quase que me atreveria a dizer que fomos a melhor equipa, frente a um adversário de qualidade. Estou orgulhoso do jogo que realizámos. Tivemos as melhores oportunidades, mas temos de ser mais frios na finalização. O Rio Ave merece-me todo o respeito, mas nós, com 11 jogadores, fomos a equipa mais perigosa e objetiva."

Maus resultados: "Temos tido maus resultados, mas não más prestações, mesmo sabendo que os maus resultados é que contam. O jogo da Taça, em que tínhamos obrigação de fazer mais, foi o jogo da Taça."