"Se houve algum excesso pedimos desculpa aos árbitros", diz Paulo Sérgio

Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, no final do encontro com o Paços de Ferreira, da 1.ª jornada da I Liga

"Um penálti com o jogo a terminar, para não falar do penálti na outra área. As emoções estiveram ao rubro. Se houve algum excesso pedimos desculpa aos árbitros porque queremos ter um comportamento digno, mas há coisas que nos tiram do sério. Mas não quero ir por aí. Um braço ao longo do corpo... não concordo com a decisão tomada.

Temos obrigação de fazer melhor. De sermos mais serenos. Fomos muito precipitados e quem não gere bem a bola acaba por dar oportunidade aos outros. Foi um ponto com um adversário que sabemos que é difícil e vamos para a frente.

Um jogo muito igual sem grandes ocasiões. Não vou dizer que merecíamos outro resultado. Temos que fazer melhor".