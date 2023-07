"Se a adaptação for positiva, Ronie vai ser muito útil ao Portimonense"

Jornalista Carla Ayala, que acompanha os jogos do El Nacional, do Equador, traça o perfil do reforço dos algarvios e garante que vai ser "muito útil" se a adaptação for boa.

Ronie Carrillo marcou 11 golos em 19 jogos e foi destaque no El Nacional, do Equador, assumindo-se, na circunstância, como um reforço de peso para o ataque do Portimonense, que, desde a saída de Beto, continua à procura de um "matador".

Curiosamente, os nove remates certeiros obtidos na liga equatoriana resultaram todos de bola corrida. "Todos os golos do Ronie foram em jogadas. Marcou três ao Libertad, dois ao Técnico e um ao Emelec, Orense, Gualaceo e Independiente. Esteve sempre muito bem e está no seu melhor momento de forma", conta a O JOGO a jornalista de televisão e rádio Carla Ayala, que geralmente acompanha os jogos do El Nacional em pleno relvado. "O seu principal defeito talvez seja o de não ter muito compromisso nas funções defensivas. A principal qualidade, quanto a mim, é ter muito boa definição no momento da finalização", prossegue a jornalista. "Se a sua adaptação ao clube e ao futebol português for positiva, vai ser muito útil", garante Ayala, aludindo ainda ao facto de Ronie, que jogava num sistema de 4x3x3, adaptar-se sem problemas ao 4x4x2, tal como sucedeu algumas vezes no El Nacional.

O avançado também era pretendido pela Liga de Quito e já se encontra em Portimão, começando esta semana a trabalhar com Paulo Sérgio.