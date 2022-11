"Satisfeito com a resposta, com gente que tem jogado menos tempo a aproveitar"

Redação com Lusa

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após o triunfo por 2-0 sobre o Covilhã, na Taça da Liga:

"Globalmente, um jogo positivo. Fizemos um jogo competente, um jogo bom e com alguns momentos brilhantes.

Na segunda parte, na procura do segundo golo e, depois, do terceiro, tivemos pormenores de muita qualidade.

Deixámos uma imagem positiva, diferente da que demos na semana passada [derrota no terreno do Nacional por 2-0], porque respeitámos o adversário. Trabalhámos sem bola e fizemos o que tínhamos a fazer.

Satisfeito com a resposta que o grupo deu, com gente que tem jogado menos tempo a aproveitar, que precisamos de avaliar e pegar em alguns erros cometidos para trabalhar com esses mesmos jogadores.

Portanto, missão cumprida hoje e bem aproveitada por quem teve oportunidade de jogar."