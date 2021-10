Samuel Portugal recorda vitória na Luz: "Via energia nos olhos dos meus companheiros"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

ENTREVISTA, PARTE I - Há duas temporadas jogava nos Sub-23, mas agora, além de ter assegurado a titularidade, é o suporte de uma das defesas menos batidas da Liga Bwin e fez história no Estádio da Luz

Aos 27 anos, Samuel Portugal confirma que muitas carreiras se sobem a pulso, para regozijo, neste caso, dos responsáveis da SAD do Portimonense, que sempre viram nele um ativo promissor. Em conversa com O JOGO, o brasileiro fala do percurso, dos objetivos e, claro, recorda os fantásticos momentos vividos na Luz.

Há duas épocas defendia a baliza dos Sub-23, agora está a jogar na Liga e em destaque constante. Esperava este salto?

-Sim, de certo modo esperava, porque trabalhei muito, continuo a trabalhar e estou firmemente empenhado em crescer cada vez mais. Quem trabalha assim, tão forte e de forma tão árdua, acaba por ser recompensado. Mas, atenção, ainda não cheguei a lugar nenhum. Vou prosseguir com o mesmo foco e sempre agradecendo a Deus.