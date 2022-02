Samuel Portugal olha para a Europa, mas lembra: "O nosso primeiro objetivo é a manutenção"

Declarações do guardião do Portimonense à sua assessoria

Evolução: "Tenho trabalhado muito para estar sempre em evolução. O Portimonense dá-me todo o apoio para poder realizar o meu trabalho da melhor forma possível. Fico bastante feliz pela temporada que estou a fazer, é fruto de muito esforço. O pensamento é sempre de continuar a evoluir isso só será possível com muito trabalho."

Objetivos: "Estamos a passar por um momento de instabilidade no campeonato. Estamos a trabalhar muito em busca de uma reação. Temos os nossos objetivos no campeonato e vamos tentar alcançá-los. Respeitamos muito a equipa do Santa Clara, mas vitória pode-nos colocar novamente numa boa sequência dentro do campeonato e contribuir para entrarmos mais uma vez na luta por uma vaga europeia. É importante deixar claro que o nosso primeiro objetivo é a manutenção."