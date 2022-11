Saída de Ewerton rende um milhão de euros ao Portimonense

A SAD aproveitou a oportunidade de negócio e acedeu à vontade do jogador, que era o mais antigo na equipa e uma referência no balneário. Esta época, marcou um golo e fez uma assistência.

Negócio fechado: Ewerton volta ao futebol japonês, agora para vestir as cores do Vegalta Sandai, que paga um milhão de euros ao Portimonense pelo médio brasileiro, que era o jogador com mais anos de casa no plantel, ao qual chegou em 2014. Ewerton renovara recentemente contrato até 2026, mas, apesar da gratidão e dos laços afetivos que tem com os algarvios, nunca escondeu que desejava regressar ao Japão, onde atuou no Urawa Reds durante duas épocas.

Aliás, continuou sempre com muito mercado em terras nipónicas, como tinha confidenciado em entrevista a O JOGO no arranque desta temporada.

Agora, no início da semana, dirigentes do Vegalta Sandai deslocaram-se a Portimão para fechar a transferência e fazer o anúncio oficial, no qual o médio até aparece a dizer algumas palavras em japonês.

"Apareceu a oportunidade e não fechámos a porta ao Ewerton, que merece a nossa ajuda por tantos anos de dedicação", disse Rodiney Sampaio, presidente da SAD, ao nosso jornal, adiantando que o jogador deixa o plantel de imediato e confirmando que o negócio rende um milhão de euros.

Esta época, em 13 jogos, Ewerton marcou um golo e fez uma assistência, num registo total de cerca de 220 jogos pelos algarvios e 18 golos apontados. Em 2018/19 foi vendido ao FC Porto, mas nunca chegou a jogar pelos dragões, sendo depois emprestado ao Urawa Reds, antes de rumar, de novo, ao Portimonense. Várias vezes capitão de equipa, foi dos principais protagonistas no título de campeão da II Liga e subida à Liga Bwin.

Só resta Pedro Sá

Em relação aos jogadores mais carismáticos, a SAD tem revelado total "disposição para ajudar", possibilitando saídas para mercados mais aliciantes do ponto de vista financeiro, casos de Dener, Jadson, Lucas Possignolo, Ricardo Ferreira, Fabrício e agora Ewerton. Do núcleo duro de 2016/17, resta agora Pedro Sá.