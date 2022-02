SAD do Portimonense não abre mão de Willyan

Willyan é um habitual titular do Portimonense

Central é desejado pelo São Paulo.

Os brasileiros do São Paulo ainda não desistiram de contratar Willyan, o central - também pode alinhar a trinco - do Portimonense, mas a SAD não está interessada em abrir mão de um dos seus capitães, peça nuclear no onze de Paulo Sérgio.

"É um jogador muito importante para o grupo e fundamental para alcançar os objetivos traçados no início da presente época", destaca o presidente Rodiney Sampaio.

O mercado no Brasil continua aberto, como se sabe, mas Willyan parece estar guardado a sete chaves...