SAD do Portimonense está a par da cobiça do novo dono do Chelsea

Portimonense na mira do dono do Chelsea

Todd Boehly, empresário norte-americano, encabeça o grupo de investidores interessados em comprar o clube, mas ainda não chegou ao Algarve nenhuma proposta oficial.

Rodiney Sampaio, presidente da SAD, confirmou a O JOGO a notícia ontem avançada pelo jornal inglês "Evening Standard", onde se podia ler que Todd Boehly, o atual dono do Chelsea, está determinado em comprar o Portimonense. Porém, o assunto não envolve só este empresário, já que os reais interessados são quatro grupos norte-americanos, com Todd Boehly à cabeça.

A administração dos algarvios ainda não recebeu uma proposta oficial, tendo apenas conhecimento da intenção de compra. Seja como for, a última palavra pertence sempre a Theodoro Fonseca, o acionista principal, como Rodiney faz questão de salientar. "É sempre o acionista maioritário que trata do tema, e posso garantir que não há vontade de vender a qualquer grupo que não esteja interessado em dar seguimento a este projeto único. São nove anos de investimento e de trabalho árduo para o futuro. Hoje, temos estruturas de topo, um grande e valioso plantel com muitos jovens e uma SAD sem dívidas."

Os contactos para a compra da SAD, recorde-se, têm sido vários, nomeadamente de "grupos japoneses, cataris, dos emirados, brasileiros, chineses, russos, malaios, um português e agora os americanos." E já houve propostas oficiais, vinca o dirigente, garantindo que "só se pensará em vender se o projeto for o melhor para todos, em especial para o clube e para a região, uma vez que a nossa paixão pelo Portimonense é enorme."

Em relação a valores, prossegue Rodiney, houve "duas propostas, uma de 50 milhões de euros, que foi rejeitada, feita por um grupo chinês, há quatro anos, e também de um consórcio dos Emirados, de 30 M€, que foi igualmente rejeitada na mesma altura." Mais do que o montante, conclui o presidente da SAD, "o nosso acionista principal apenas pensará em vender se o projeto do eventual comprador for sério e apontar para uma maior valorização ainda do Portimonense, cuja gestão é reconhecida internacionalmente e de toda a região."