Rui Gomes pode ser emprestado pelo Portimonense

"Estamos a ver as melhores hipóteses", afirmou o presidente da SAD algarvia.

Depois de Ouattara (Leira), Ricardo Matos (Belenenses) e Henrique Jocú (que rescindiu), outros jogadores podem ainda deixar o plantel do Portimonense, casos do médio Bruno Reis, como já se tinha falado, e, agora, do extremo Rui Gomes.

"Estamos a ver as melhores hipóteses para os colocar", confidenciou Rodiney Sampaio, presidente da SAD, adiantando que em cima da mesa está a hipótese de ambos serem emprestados.

Entretanto, os guarda redes Kosuke e Vinícius são esperados este fim de semana, pelo que a baliza do particular de sábado com o Celtic deve ser entregue a Gabriel Souza.