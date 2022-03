Rodiney Sampaio: "Nunca esteve em causa o lugar de Paulo Sérgio"

Rodiney Sampaio reitera total confiança em Paulo Sérgio e diz que a questão a propósito de um eventual "lugar em risco" nem merece ser abordada. Presidente da SAD acredita que o plantel vai dar a volta a esta fase negativa de 13 jogos sem vitórias e o treinador garante que é tudo "muito claro" entre si e a administração dos algarvios.

Rodiney Sampaio confessa que ficou admirado ao ler que Paulo Sérgio tem o "lugar em risco" e desmente categoricamente a suposição, reiterando total confiança no treinador, que está há três épocas no clube.

"Existe total confiança no míster e nem vale a pena entrar nesse assunto. Já tivemos piores situações e demos sempre a volta por cima", vinca o presidente da SAD, comentando o ciclo negativo da equipa, que não vence um jogo desde dezembro.

"A equipa está focada e sabe o valor que tem. A falta de resultados vai ser compensada com mais um momento de união. Nunca esteve em causa o lugar de Paulo Sérgio", garante a O JOGO, ciente de que o grupo não tardará a conquistar o número suficiente de mais alguns pontos para garantir a permanência. "Todos passam por fases ruins. O importante é virar a página, até porque acreditamos nos nossos ativos, que queremos continuar a valorizar". Paulo Sérgio já abordara o assunto, admitindo que "todos temos" o lugar em risco, mas deixando um alerta claro:

"As coisas entre mim e a administração são muito claras, está tudo mais do que falado. Isso não me preocupa minimamente". Rodiney Sampaio, há três meses, disse ao nosso jornal que "Paulo Sérgio é para continuar no Portimonense", expressando o desejo em prorrogar o vínculo do técnico, que termina no final da presente temporada.