Rodiney Sampaio: "Não vamos alimentar expectativas surreais"

Rodiney Sampaio diz que o clube tem subido sempre a fasquia, mas dentro da realidade, percorrendo o caminho pelas "suas próprias pernas". O presidente da SAD, aborda também a remodelação do plantel, prometendo dois jogadores para cada posição e mais alguns polivalentes, com muitos reforços já referenciados.

O Portimonense iniciou os trabalhos de pré-época com exames médicos, altura escolhida pelo presidente Rodiney Sampaio para lançar 2023/24 e traçar ideias, assentes em muito pragmatismo e com bases definidas na construção do plantel. Tal como tem sucedido nos últimos anos, a permanência volta a ser a meta a alcançar, com os alicerces cada vez mais solidificados.

"O Portimonense tem subido sempre a fasquia, mas dentro da sua realidade. Não vamos alimentar expectativas surreais, não nos podemos dar a esse luxo", garante, apontando os exemplos de alguns clubes que "só se preocuparam com os resultados desportivos, mas as coisas correram mal e ficaram asfixiados, sem hipóteses de recuperarem a médio prazo."

Rodiney Sampaio adianta que o Portimonense tem de fazer o caminho pelas suas "próprias pernas" e recorda, a propósito, a contínua criação de infraestruturas, que têm levado o clube a crescer e a consolidar uma presença entre os grandes.

A saída de alguns jogadores importantes, casos de Moufi, Pedro Sá e Wellinton, é encarada com naturalidade. "São excelentes atletas, que optaram por dar um salto ou trocar de ares, e temos de respeitar, até porque ninguém é insubstituível. A remodelação será inevitável", vinca, afirmando que os lugares em défice vão ser preenchidas. "Temos vários jogadores referenciados e queremos dispor de, pelo menos, dois elementos para cada posição, além de alguns polivalentes", explicou.

Os algarvios já asseguraram os serviços dos avançados Jasper, Paulinho e Rildo e vêm aí mais contratações. Ao mesmo tempo, Relvas e Kosuke têm sido cobiçados, mas Rodiney afasta alguns cenários. "Temos sido competentes nessa gestão e assim vai continuar a ser. Daí que possamos rejeitar propostas que à primeira vista até podiam parecer irrecusáveis", sublinha, relativizando a hipótese de certos negócios, como os de Beto (se a Udinese o transferir) e Lucas Fernandes (caso o Botafogo adquira o passe), poderem vir a dar mais lucro. "São contratos com cláusulas de confidencialidade e impera o segredo".

Paulo Sérgio firme no projeto

"O Portimonense é uma instituição séria, que aposta na continuidade do projeto e das pessoas", aponta o presidente da SAD, aludindo à permanência de Paulo Sérgio, que é o segundo treinador com mais anos de casa na I Liga, só superado por Sérgio Conceição. "O nosso míster tem tudo para fazer um grande trabalho. Nestes últimos anos, os clubes que não tiveram paciência ou trocaram muito de treinadores e de plantéis não colheram grandes resultados. O Portimonense tem um estilo próprio, onde tudo está programado".