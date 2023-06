Rildo vai reforçar Portimonense por empréstimo do Santa Clara

Avançado brasileiro chega do emblema açoriano, que, por sua vez, recebe o médio Klismahn. Certa está a transferência de Aponza para a Coreia do Sul

Depois de Paulinho, já anunciado oficialmente no site, o Portimonense chegou a acordo com o avançado brasileiro Rildo, de 23 anos, que atuava no Santa Clara, dos Açores. O jogador, que pode alinhar em todos os lugares da frente de ataque, marcou cinco golos em 27 jogos pelos açorianos.

Rildo chega emprestado, com opção de compra para os algarvios no final de 2023/24. Em sentido inverso, o Portimonense empresta o médio Klismahn ao Santa Clara, também com opção de compra.

Voltando aos avançados, confirma-se a notícia avançada por O JOGO há já algum tempo: o ponta de lança Aponza segue para a Coreia do Sul, neste caso para o Chungnam Asan, emprestado e com opção de compra.