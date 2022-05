Ricardo Pessoa termina ligação ao Portimonense após 16 anos

Técnico, que comunicou a despedida numa rede social, deu a entender que se lançará como timoneiro principal

É o fim de uma "era": Ricardo Pessoa, célebre ex-capitão e treinador adjunto do Portimonense, neste caso desde 2018, anunciou, esta quinta-feira, que cessou funções no emblema algarvio, pelo que deixará a equipa técnica de Paulo Sérgio.

"É hora de anunciar o fim da minha ligação ao Portimonense e de procurar novos desafios profissionais. Foram 16 anos como jogador e treinador e essa história não se apagará da minha memória e de todos aqueles que vibraram comigo e viveram intensamente esses momentos", escreveu o antigo jogador, numa rede social.

Ricardo Pessoa, adjunto de Paulo Sérgio e de António Folha nas últimas quatro temporadas, cargo que passou a desempenhar após 12 épocas (não consecutivas) a vestir preto e branco, deu a entender que se lançará como técnico principal.

"Agora é o momento para seguir o meu caminho. Hoje é o início de uma nova vida, com vontade de novas conquistas, vitórias e vivências", acrescentou Pessoa, que envergou o emblema do Portimonense em 426 jogos oficiais - um recorde no clube.

Além deste registo ímpar a nível individual, Ricardo Pessoa, coletivamente, capitaneou a equipa algarvia na conquista da II Liga na temporada de 2016/17. Dois anos depois, estreava-se em novas funções no banco de suplentes do Portimonense.