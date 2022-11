Ricardo Matos: "Já há algum tempo que procurava voltar aos golos..."

Ricardo Matos marcou o tento da vitória em Barcelos e voltou a festejar, nove meses depois, confirmando que está na luta para ter protagonismo entre os pontas de lança. O jovem avançado não esconde a felicidade do momento, e, inclusive, foi elogiado por Paulo Sérgio, mas aponta agora para o jogo com o Braga, com o pensamento em novo triunfo.

Ricardo Matos teve de esperar cerca de nove meses para voltar a festejar um golo pelo Portimonense. E um golo extremamente saboroso, já que foi decisivo para o triunfo em Barcelos (2-1) e colocou ponto final numa série de cinco jogos - um para a Taça - sem vitórias. O jovem avançado, reforço de inverno da época passada, marcou frente ao Boavista, em fevereiro, numa altura em que era titular, mas lesionou-se logo a seguir e só reapareceu na parte final do campeonato. Agora, aos poucos, quer voltar a ter maior protagonismo.

"Já há algum tempo que procurava voltar aos golos. Estou muito feliz por o ter conseguido, sobretudo depois de não poder contribuir para ajudar a equipa", comenta Ricardo, paciente quanto baste para ter mais tempo de utilização. "Faço sempre o meu melhor, mas as decisões cabem ao míster". Paulo Sérgio, na circunstância, até o elogiou: "O Ricardo tem trabalhado bem e já lhe disse que quem trabalha é recompensado. É um miúdo com potencial e contamos com todos". Nesta altura, o ponta de lança, de 22 anos, participou em quatro jogos e tem sido lançado a partir do banco, sempre com sinal mais.

A concorrência para o eixo do ataque, de resto, é de respeito, englobando nomes como os de Yago, Róchez e até do agora lesionado Welinton. "É sempre bom um plantel ter pontas de lança capazes e competentes, o que nos obriga a estar num nível alto. Puxamos uns pelos outros e acho que isso beneficia o grupo".

O ciclo sem triunfos já ficou para trás, diz Ricardo, prometendo "dar continuidade a este bom resultado e seguir o nosso rumo", já na receção ao Braga, no próximo domingo. "Vamos trabalhar e aperfeiçoar o modelo de jogo e entraremos em campo à procura da vitória. Com determinação e atitude, como é norma, só pensamos em ganhar".

Fugir à marcação foi o segredo

Ricardo Matos marcou ao Gil Vicente à boca da baliza, num daqueles lances em que é comum dizer "foi só encostar". O avançado não o nega, mas acrescenta mais pormenores que fizeram a diferença. "Tive de procurar o meu espaço. Vi que o Rui Gomes ia progredir com êxito, quase até à linha, e afastei-me do defesa que me marcava", explica o jovem, que estava no Olhanense e fez a formação no Benfica. E se no aproveitar é que está o ganho, Ricardo quer continuar a justificar "todas as oportunidades para fazer as contas no fim".