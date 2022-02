Reforço de janeiro estreou-se a marcar na Liga Bwin, ao segundo jogo, correspondendo à aposta de Paulo Sérgio e confirmando os atributos evidenciados em Olhão

Há cerca de duas semanas jogava no Olhanense, no Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português, e agora já marca na Liga Bwin. É este o trajeto recente de Ricardo Matos, o jovem avançado que reforçou o Portimonense no mercado de janeiro e que, à segunda oportunidade dada por Paulo Sérgio, faturou pela nova equipa, com um golpe de cabeça, na sequência de assistência de Willyan, no jogo com o Boavista (1-1).

"Estou muito feliz por ter marcado, mas algo triste pelo resultado, uma vez que fizemos de tudo para ganhar, mas o futebol é mesmo assim e nem sempre quem mais joga acaba por somar os três pontos", referiu Ricardo Matos, que fez a formação no Benfica e atuou ainda no futebol italiano, antes de regressar a Portugal. Apesar de a equipa estar há oito jogos sem saber o que é vencer, o jovem garante que "quem trabalha deste modo vai acabar por ganhar e a verdade é que estamos tranquilos", numa alusão clara ao 8.º lugar dos algarvios na tabela classificativa.

Apesar da felicidade pelo golo obtido frente ao Boavista, lamenta que a vitória não tenha sorrido aos algarvios. "Estamos tranquilos e quem trabalha assim vai acabar por ganhar", vinca o jovem .

Ricardo Matos estreou-se em Paços de Ferreira, com apenas quatro dias de treino, voltando a repetir a titularidade no sábado passado, na receção ao Boavista. Um enorme voto de confiança dado pelo treinador e retribuído pelo avançado, que, curiosamente, festejou demoradamente o golo com Fabrício, num abraço que traduziu o forte apoio transmitido pelo brasileiro ao companheiro recém-chegado.

O n.º 17 dos algarvios não é um ponta de lança fixo, ou seja, prefere ir à procura da bola e tabelar com os colegas, esquivando-se assim à marcação dos adversários e abrindo espaços para a entrada dos médios e extremos. Tem 21 anos e marcou dez golos em 15 jogos pelo Olhanense, onde era figura de primeira. A boa leitura de jogo que revela e a qualidade técnica que evidencia mostram que há ali trabalho de base, ao que não será estranho o percurso feito no Benfica. O médio Sérgio Semedo, internacional cabo-verdiano que jogou com Ricardo Matos no Olhanense, não tem dúvidas de que o rendimento vai subir em flecha à medida que o entrosamento cresça no onze do Portimonense.