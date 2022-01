Ricardo Ferreira, guarda-redes do Portimonense

Esta temporada, Ricardo Ferreira, de 32 anos, ainda só tinha feito um jogo pelo Portimonense.

Ricardo Ferreira está de saída do Portimonense. O guarda-redes acordou a rescisão com o clube algarvio e está de partida para a Eslováquia, onde o aguarda um contrato de ano e meio com o DAC.

