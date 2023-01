Rescinde contrato com o Benfica e reforça ataque do Portimonense

Yony González nunca vestiu a camisola do Benfica em jogos oficiais

Yony González ruma ao Algarve.

Yony González é reforço do Portimonense. O avançado colombiano de 28 anos rescindiu contrato com o Benfica e será mais uma opção para o treinador Paulo Sérgio.

O jogador foi contratado pelas águias em 2020, mas não fez qualquer jogo oficial. Foi emprestado a Corinthians, LA Galaxy, Ceará e Deportivo Cali.

A melhor temporada de Yony foi no Brasil, ao serviço do Fluminense, precisamente antes de assinar pelo Benfica. No ano de 2019, assinou 17 golos em 62 jogos.