Reina a ambição em Portimão: "FC Porto também tem pontos menos fortes"

Pedro Sá, capitão do Portimonense

Pedro Sá diz que os dragões estão a ser estudados ao pormenor e quer ver os seus companheiros "sempre ligados" ao jogo na busca da vitória.

"O momento é bom, estamos bem posicionados, mas o campeonato é longo e ainda nem chegámos a metade", vinca Pedro Sá, prudente quanto baste no comentário a este período "em alta" do Portimonense, que, sábado passado, alcançou a quarta vitória fora da época.

"Temos de continuar focados e fazer as coisas bem feitas, sempre com a ficha ligada, na procura de conquistar o máximo de pontos".

Esta sequência de resultados - três vitórias consecutivas - tem também expressão no registo de golos, com a baliza incólume e oito tentos marcados. Para o capitão, que cumpre a sexta temporada nos algarvios, "a equipa está mais equilibrada, e, em comparação com os últimos anos, temos sofrido muito menos", fruto de uma "boa atitude defensiva e da melhoria de processos, em que todos colaboram". "Quem não sofre está sempre mais perto de ganhar", acentua Pedro Sá.

O jogo com o FC Porto, na próxima sexta-feira, está já a ser preparado, e o médio garante que a equipa está confiante e moralizada. "É em nossa casa e queremos fazer um bom jogo e ganhar, apesar da valia do adversário. Nós também temos qualidade e trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor. Vamos estudar bem o FC Porto e aproveitar os seus pontos menos fortes. Quais são? Qualquer equipa os tem, face a alguma condicionante que provoque desequilíbrios. É isso que queremos explorar".

Pedro Sá tem sido titular e nos últimos encontros disputou a totalidade dos minutos, mas reconhece que "o plantel é equilibrado e tem muitas soluções". O importante é haver "sempre mais um para ajudar", sem esconder a satisfação pela sua participação ativa nas mais recentes vitórias. Capitão que se preza, aliás, tem de ser assim. "É um orgulho ser capitão desta equipa. Temos sofrido, nos derradeiros campeonatos, o que queremos evitar a todo o custo. Agora estamos bem, mas, repito, isto muda depressa e é fundamental conservar o foco e trabalhar nos limites".