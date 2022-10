Regressa após lesão, marca pelo Portimonense e não esconde a emoção

Welinton Júnior esteve em foco no jogo com o Estoril.

Um mês e meio depois, Welinton Júnior regressou aos relvados, depois de sido obrigado a parar devido a uma lesão. O avançado brasileiro do Portimonense apontou, de penálti, o golo do empate (1-1) frente ao Estoril e não escondeu a emoção no final de um jogo em que foi eleito o melhor em campo.

"Quero agradecer aos fisioterapeutas do clube, que me deram todo o suporte, pela lesão que tive. À minha família, por estar comigo num momento dão doloroso e pela luta da equipa. Se Deus quiser, vamos sair desta situação", afirmou à SportTV.

Este foi o quinto jogo consecutivo sem vencer para a formação algarvia, entre Taça de Portugal e campeonato, onde está no nono lugar, com 16 pontos.