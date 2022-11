Regressa ao Japão mostrando-se grato a Portugal: "Recebi tudo em dobro"

Antes de voltar ao futebol japonês, Ewerton sente orgulho pelo que fez no Portimonense, onde realizou mais de 200 jogos e saboreou algumas conquistas importantes.

Foram oito anos de ligação, mais de 200 jogos e muitas alegrias, com a subida à I Liga e o título de campeão da II Liga à cabeça. Em tempo de balanço, pronto a abraçar nova aventura no futebol japonês, Ewerton começa por mostrar gratidão. "São ciclos na vida de todos nós. Os jogadores e os treinadores passam, o que fica é sempre o clube. Fiz a minha parte, contribui para este período de ouro e a história está feita. Dei tudo ao Portimonense e dele recebi tudo em dobro. Vou ser sempre adepto e tenho-o no meu coração".

As palavras são sentidas e exprimem o que lhe vai na alma. Ewerton nunca escondeu que gostava de voltar ao Japão, mas uma despedida deste tipo custa a assimilar. "Sabia do interesse de vários clubes, mas o negócio foi tratado entre as direções. Não houve problemas e tenho de agradecer à SAD por me ajudar mais uma vez", sublinha o médio, 29 anos, que chegou a Portimão em 2014 e em 2018/19 rumou ao Dragão, onde, todavia, nunca chegou a jogar. Esteve depois dois anos no Urawa Reds e regressou de seguida ao ponto de partida no futebol português.

O médio brasileiro considera que o campeonato está a decorrer em plano satisfatório e garante que a juventude e a qualidade do plantel constituem uma garantia em termos de futuro.

"O primeiro objetivo do Portimonense é assegurar a permanência. Podíamos estar melhor, com mais pontos conquistados, mas o atual lugar dá alguma tranquilidade e reflete um campeonato positivo", opina Ewerton, que era o mais antigo do plantel e "apadrinhou" esta época vários jovens, alguns a atuar na sua zona de ação. "O clube tem essa filosofia, apostando em miúdos com qualidade, como o Estrela e o Bruninho, que, além de bons jogadores, são boas pessoas. O Yago, o Anderson e outros também são jovens, mas o ambiente é tranquilo e a entreajuda é enorme".

Ewerton chegou a estar ligado contratualmente ao FC Porto, mas nunca jogou pelos dragões

O brasileiro vai jogar no Vegalta Sandai, com contrato de um ano, mas o campeonato só arranca em fevereiro. "O clube tem história e um projeto interessante. Joguei contra ele quando estava no Urawa e sei que é muito organizado, a exemplo, aliás, de todo o futebol japonês", considera Ewerton, que leva saudades de Portimão e também deixa saudades.

"No Japão é tudo muito organizado, é bom"

"Gostei imenso da primeira experiência, as coisas correram bem no Urawa e sabia que tinha as portas abertas para voltar ao Japão", vinca Ewerton, adepto confesso do país do Sol Nascente. "Adaptei-me bem, é tudo muito organizado e disciplinado. Acho que é bom para viver, o ambiente é tranquilo e a minha mulher também gostou. Agora temos o bebé [o João Pedro tem oito meses], mas não será diferente". Dentro das quatro linhas, o agrado é idêntico: "Os adeptos são apaixonados".