Reforço Jasper está a deixar boas indicações no Portimonense

Reforço desta época, o jovem extremo reúne características que podem fazer dele uma agradável surpresa

Os cinco reforços utilizados por Paulo Sérgio no primeiro jogo oficial da época justificaram nota alta e à exceção do guarda redes Vinícius todos os outros tiveram ligação direta aos três golos da vitória (3-1) sobre o Estrela da Amadora, mas um deles, o extremo Jasper, chamou mais a atenção e constituiu uma agradável surpresa. O jovem de 21 anos, inglês de nascimento, mas com dupla nacionalidade e internacional pela Bulgária nos sub-21, começou por tirar tinta ao poste, com um remate em arco, após diagonal da direita para o centro, e, já na segunda parte, arrancou um tiro que foi aos ferros e possibilitou a recarga vitoriosa de Ronie, outro reforço dos algarvios.

Jasper tem drible, remate e é perigoso no "um para um", procurando também jogar simples e de pé para pé quando as circunstâncias o exigem. Atua preferencialmente pelo flanco direito, mas é um extremo versátil e gosta de arriscar no jogo interior, com a vantagem de ter rodagem dos campeonatos britânicos. Chegou a Portimão oriundo do Fulham de Marco Silva - atuava na equipa secundária - e tem passagens por Colchester, Hibernian e Bristol.

Como O JOGO já tinha anunciado, Jasper tem algumas semelhanças com o sportinguista Marcus Edwards, pelas raízes futebolísticas e sobretudo pelo modo decidido como parte "para cima" do adversário e tenta o remate. A fisionomia também não difere muito, embora o agora portimonense seja mais alto. Domingo, em Matosinhos, terá certamente oportunidade para confirmar a primeira impressão.